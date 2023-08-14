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Визит Бербок в Тихоокеанский регион был сорван из-за технических проблем

DW: проблемы с самолетом сорвали визит главы МИД ФРГ Бербок в Австралию

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Benjamin Westhoff/Reuters

Визит министра иностранных дел Германии Анналена Бербок в Тихоокеанский регион был сорван из-за технических проблем с ее самолетом. Об этом сообщает Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).

В материале говорится, что Бербок направлялась в Австралию, чтобы начать недельную поездку в Тихоокеанский регион, в ходе которой она также планировала провести переговоры в Новой Зеландии и на Фиджи. После остановки для дозаправки в Абу-Даби самолету с главой немецкого МИД и ее делегацией пришлось слить топливо и развернуться.

Представитель МИД ФРГ Себастьян Фишер, находившийся на борту, сообщил, что «из-за механической проблемы мы должны вернуться в Абу-Даби по соображениям безопасности. Он добавил, что варианты дальнейших поездок уточняются.

Как пишет DW, вскоре после взлета капитан самолета сообщил пассажирам о проблемах с уборкой закрылков.

В мая этого года Бербок осталась в Катаре из-за спущенной шины на ее правительственном самолете, а в прошлом году ей пришлось отменить встречу со своим британским коллегой после того, как ее самолет приземлился в Ирландии из-за обледенения, напоминает DW.

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