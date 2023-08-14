Бывший советник Трампа указал на ошибки Байдена в поддержке Украины

Бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон опубликовал статью «Вините нерешительность Байдена в замедлении наступления Украины», в которой указал на неэффективность поддержки Украины со стороны США. Статью приводит The Wall Streeet Journal.

«Весеннее наступление Украины, которое уже давно стало летним, не идет так, как прогнозировали некоторые сторонники. <..> для Вашингтона должно стать тревожным сигналом, что его стратегию необходимо переформулировать», — подчеркнул он.

По словам Болтона, действующий президент США Джо Байден проявляет непоследовательность и слишком много колеблется при реализации поддержки Украины, преследуя лишь цель предотвращения расширения подконтрольной РФ территории, что мешает ВСУ достичь успехов на поле боя и обрекает Киев на переговоры, которые в конечном итоге будут означать территориальные уступки России.

При этом он отметил, что Западу не стоит отказываться от поставки Украине тех или иных видов конвенциональных вооружений из страха перед возможной реакцией, поскольку «нет никаких доказательств того, что у России есть обычные военные возможности, чтобы угрожать НАТО, или желание нанести ядерный удар».

Ранее Болтон назвал конфликт с РФ подготовительной стадией перед вступлением Украины в НАТО.

24 февраля 2022 года Россия начала военную на Украине. »Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.