Польша обвинила Россию и Белоруссию в потоках мигрантов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что за год в стране зафиксировали 16 тыс. попыток незаконного пересечения восточной границы, в сложившейся ситуации он обвинил Россию и Белоруссию.

Он отметил, что Польша уже на протяжении двух лет «подвергается нападениям на своей восточной границе с Белоруссией».

«Это совместный план РФ и Белоруссии, которые пытаются дестабилизировать не только нашу страну, но и весь Европейский союз. Они цинично использовали мигрантов, чтобы нанести удар по структурам безопасности страны и разрушить единство европейских союзников», — сказал он.

Моравецкий назвал попытки нелегального пересечения польской границы «угрозой государству».

«Обеспечение безопасности восточной границы Польши, которая фактически является внешней границей Евросоюза и НАТО, является нашим приоритетом», — подчеркнул польский премьер.

12 августа сообщалось, что польские пограничники применили водометы против пытавшихся пересечь границу мигрантов.

Ранее The Guardian писала, что МВД Британии вернет детей мигрантов в отель, откуда уже похитили 136 детей.