Слуцкий рассказал о встрече с экс-главой МИД Австрии Кнайсль

Лидер ЛДПР и глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил о своей встрече с бывшим министром иностранных дел Австрии Катрин Кнайсль в дружеском формате, передает РИА Новости.

«Конечно… (это) встреча друзей», — сказал он, отвечая на вопрос о встрече с Кнайсль.

При этом политик указал, что говорить о вступлении экс-главы МИД в ЛДПР не стоит, так как у нее нет российского гражданства.

До этого Кнайсль заявила, что ей нравится жить в русской деревне, а также что местные жители приняли ее хорошо.

Ранее сообщалось, что Кнайсль поселилась в деревне Петрушово в Касимовском районе Рязанской области.

18 августа 2018 года президент России Владимир Путин прибыл на свадьбу Кнайсль, на которой станцевал с ней, после чего австрийский министр сделала реверанс российскому лидеру. Западные СМИ сочли это как знак подчинения.

Ранее Кнайсль заявила, что на родине ее считают российским олигархом.