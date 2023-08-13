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Слуцкий рассказал о встрече с экс-главой МИД Австрии Кнайсль

Лидер ЛДПР Слуцкий сообщил о дружеской встрече с экс-главой МИД Австрии Кнайсль

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Лидер ЛДПР и глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил о своей встрече с бывшим министром иностранных дел Австрии Катрин Кнайсль в дружеском формате, передает РИА Новости.

«Конечно… (это) встреча друзей», — сказал он, отвечая на вопрос о встрече с Кнайсль.

При этом политик указал, что говорить о вступлении экс-главы МИД в ЛДПР не стоит, так как у нее нет российского гражданства.

До этого Кнайсль заявила, что ей нравится жить в русской деревне, а также что местные жители приняли ее хорошо.

Ранее сообщалось, что Кнайсль поселилась в деревне Петрушово в Касимовском районе Рязанской области.

18 августа 2018 года президент России Владимир Путин прибыл на свадьбу Кнайсль, на которой станцевал с ней, после чего австрийский министр сделала реверанс российскому лидеру. Западные СМИ сочли это как знак подчинения.

Ранее Кнайсль заявила, что на родине ее считают российским олигархом.

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