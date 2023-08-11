Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США допускают, что боевые действия на Украине будут идти и в 2024 году

Белый дом допускает, что боевые действия на Украине продолжатся летом 2024 года

close
100%
Mindaugas Kulbis/AP

Американские власти не исключают, что конфликт на Украине продолжится и в 2024 году. Об этом заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«И мы комфортно себя чувствуем в плане того, чего добиваемся в дополнительном запросе. <…> С учетом <…> чрезвычайно отчетливой возможности того, что боевые действия все еще будут продолжаться», — выразил мнение Кирби.

Комментируя запрос на дополнительную помощь Украине в 2023 финансовом году, он отметил, что это «надлежащий объем, который надо запрашивать».

11 августа стало известно, что Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам Украине оружия Запада. Двумя днями ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны заявлял, что США пошли на военное преступление, решив поставить Украине кассетные боеприпасы.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях