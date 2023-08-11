В США допускают, что боевые действия на Украине будут идти и в 2024 году

Американские власти не исключают, что конфликт на Украине продолжится и в 2024 году. Об этом заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«И мы комфортно себя чувствуем в плане того, чего добиваемся в дополнительном запросе. <…> С учетом <…> чрезвычайно отчетливой возможности того, что боевые действия все еще будут продолжаться», — выразил мнение Кирби.

Комментируя запрос на дополнительную помощь Украине в 2023 финансовом году, он отметил, что это «надлежащий объем, который надо запрашивать».

11 августа стало известно, что Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам Украине оружия Запада. Двумя днями ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны заявлял, что США пошли на военное преступление, решив поставить Украине кассетные боеприпасы.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.