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Захарова обвинила власти Украины в попытках создать мононациональное государство

Захарова заявила о повсеместных репрессиях национальных меньшинств на Украине

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Petrov Sergey/Global Look Press

Украинские власти стремятся создать мононациональное государство, без разбора репрессируя меньшинства. Такое заявление в своем Telegram-канале опубликовала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, гонениям на Украине подвергаются русские и татары. То же касается закарпатских венгров, цыган и евреев.

Жители российского Крыма, в свою очередь, сосуществуют в мире вне зависимости от принадлежности к тому или иному этносу. У людей есть все возможности для сохранения национальной идентичности и своего языка, подчеркнула дипломат.

При этом Захарова рассказала, что недавно в публичном доступе появились новые документы об очередной «угнетаемой категории населения на Украине». Речь идет о переписке заместителя главы 3-го сектора управления государственной безопасности СБУ по Херсонской области, в которой содержится множество «уничижительных характеристик» по отношению к татарам-мусульманам.

«Мы не знает, какого года докладная, к которой получили доступ журналисты (турецкого издания «Айдынлык» — «Газета.Ru»), но скорее всего, как полагают эксперты, 2020–2021 годов», — написала Захарова.

Она добавила, что в документах говорится об исходящей от татар угрозе для территориальной целостности и конституционного строя Украины. На этом фоне представитель МИД обвинила киевский режим в неонацизме и назвала его «злокачественным новообразованием» на карте Восточной Европы.

На прошлой неделе в саудовском городе Джидда состоялась встреча по урегулированию украинского кризиса, но представителей России на мероприятие не пригласили. Тем не менее Захарова прокомментировала его итоги и заявила, что Москва высоко ценит гуманитарные и посреднические инициативы стран Глобального Юга по ситуации в Донбассе.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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