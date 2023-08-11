Украина предоставляет гумпомощь Словении после наводнений

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в соцсети X о подписании указа о предоставлении гуманитарной помощи пострадавшей от наводнений Словении.

»Украина предоставляет гуманитарную помощь Словении после сильных наводнений. Я подписал соответствующий указ вчера», — написал глава государства.

До этого русскоязычная жительница Словении Алена рассказала «Газете.Ru», что после наводнения из-за ливней в Словении разрушены мосты, остановлено железнодорожное движение и есть проблемы с питьевой водой. Она отметила, что последний раз сильное наводнение в стране было 25 лет назад, однако с нынешним «масштабы не сопоставимы». Алена добавила, что местные жители предоставляют свои дома в качестве временного размещения для пострадавших и организовывают сборы средств. При этом, по словам девушки, среди населения паники нет.

Накануне в сети стали появляться видеозаписи затопленных из-за наводнений после ливня улиц Словении. Известно, что в результате наводнений около 16 тысяч местных домохозяйств остались без электричества, часть районов страны отрезана от транспортного сообщения.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.