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Лукашенко похвалил Путина и назвал молодцом

Лукашенко похвалил Путина за инициацию Игр стран БРИКС

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Андрей Стасевич/Пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что 9 августа разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным, и похвалил его за инициацию Игр стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«Мы с Путиным позавчера разговаривали. Обсуждали в том числе и эту тему. Я его похвалил — он молодец, что инициирует Игры стран БРИКС», — цитирует Лукашенко близкий к пресс-службе президента Белоруссии канал.

Ранее российское министерство спорта сообщало, что Игры БРИКС планируется провести в июне 2024 года в Казани, в программу соревнований могут войти 22 вида спорта.

2 мая министр спорта РФ Олег Матыцин выступил с предложением провести Игры БРИКС на территории РФ. Позже Владимир Путин поручил правительству представить предложения по организации и проведению в России спортивных игр.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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