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Слуцкий оценил запуск первой в истории современной России миссии к Луне

Лидер ЛДПР Слуцкий заявил, что Россия запустила миссию к Луне наперекор Западу

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Petrov Sergey/Global Look Press

Россия остается лидирующей космической державой, считает лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на отправку ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный с первой в истории современной РФ миссией на естественный спутник Земли.

«Луна-25» стартовала. Мы следили за ней с замиранием сердца. Россия, несмотря на сотни санкций и рестрикций, развивается, наращивает мощь, наперекор всем попыткам западных непартнеров. Мы были и остаемся лидирующей космической державой <…> Все больше стран идут за нами, поддерживают идею Русского мира, где каждое государство со своей историей является центром многополярного мирового устройства, поддерживают ликвидацию зависимости от Запада», — написал Слуцкий.

В ночь на 11 августа с космодрома Восточный была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25». Цель проекта — отправить автоматический зонд для исследования Южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет приземлен неподалеку от кратера Богуславского. Запуск предыдущей отечественной станции «Луна-24» состоялся в 1976 году.

Ранее в США рассказали, кто участвует в новой космической гонке.

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