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МИД назвал спекуляциями сообщения о планах по национализации иностранных компаний в РФ

МИД назвал спекуляцией заявления о национализации иностранных компаний в РФ

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Заявления западных стран о том, что в России неминуема национализация активов иностранных компаний — спекуляции и часть санкционного давления. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Усиливаются спекуляции вокруг якобы неминуемой национализации их активов, а сохраняющие свое присутствие в России компании по политическим мотивам подвергаются в этих странах давлению и жесткой критике. Это — часть западного санкционного и экономического давления на нашу страну», — сказал Биричевский.

По его словам, иностранных предпринимателей вынуждают покидать российский рынок их же страны.

Он также подчеркнул, что компаниям, которые соблюдают российское законодательство, ничего не угрожает.

В июне газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники писала, что российские власти усложняют западным компаниям выход из страны и намерены начать национализацию их активов.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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