Польский журналист оценил шансы Украины на вступление в Евросоюз

Польский журналист Лукаш Важеха в материале для Do Rzeczy прокомментировал вероятность вступления Украины в Евросоюз.

Журналист оценил шансы на интеграцию Украины в Евросоюз и пришел к выводу, что страну не примут в содружество из-за антидемократических законов и коррупции.

«Получая информацию о гигантских масштабах коррупции в этой стране, а также о том, насколько там антидемократичное законодательство, открыто дискриминирующее часть населения, следует признать, что Украина к членству в ЕС совершенно не готова», — написал он.

Также Важеха назвал Украину коррумпированной квазиавторитарной страной, в которой большое количество олигархов. Он высказал мнение, что Киев не способен самостоятельно существовать. Также он отметил, что страна в перспективе обладает огромной демографической проблемой.

Ранее психолог с Украины Олег Хомяк заявил, что страна не сможет существовать без коррумпированной системы.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.