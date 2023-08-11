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Польский журналист оценил шансы Украины на вступление в Евросоюз

Do Rzeczy: Украину не примут в ЕС из-за антидемократических законов и коррупции

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Global Look Press

Польский журналист Лукаш Важеха в материале для Do Rzeczy прокомментировал вероятность вступления Украины в Евросоюз.

Журналист оценил шансы на интеграцию Украины в Евросоюз и пришел к выводу, что страну не примут в содружество из-за антидемократических законов и коррупции.

«Получая информацию о гигантских масштабах коррупции в этой стране, а также о том, насколько там антидемократичное законодательство, открыто дискриминирующее часть населения, следует признать, что Украина к членству в ЕС совершенно не готова», — написал он.

Также Важеха назвал Украину коррумпированной квазиавторитарной страной, в которой большое количество олигархов. Он высказал мнение, что Киев не способен самостоятельно существовать. Также он отметил, что страна в перспективе обладает огромной демографической проблемой.

Ранее психолог с Украины Олег Хомяк заявил, что страна не сможет существовать без коррумпированной системы.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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