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Трамп призвал перенести судебные процессы в его отношении

Трамп заявил, что его надо судить только после президентских выборов в США

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Andrew Harnik/AP

Экс-президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что судебные процессы по делам против него надо проводить только после выборов главы государства в 2024 году.

«Этот суд, которого никогда не должно было бы случиться в связи с моим правом на свободу слова и громадной коррупцией (президента США Джо) Байдена, должен идти… после выборов», — написал он.

Бывший хозяин Белого дома выразил возмущение тем, что спецпрокурор Соединенных Штатов Джек Смит назначил дату начала одного из процессов по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами на 2 января 2024 года. Обвинение, по его мнению, повлияет на выборы в связи с началом электоральных мероприятий в ряде штатов.

«Это вмешательство в выборы», — указал Трамп.

Он считает, что процессы по другим делам в его отношении также нужно проводить только после выборов.

До этого Трамп пообещал начать расследование в отношение Байдена в случае переизбрания.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года объявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Байден в апреле текущего года официально подтвердил, что намерен вновь участвовать в президентской гонке.

Ранее Трамп назвал Байдена «сумасшедшим» и «ментальной катастрофой» для США.

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