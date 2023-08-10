ЭКОВАС поручил активировать резервные силы в связи с ситуацией в Нигере

Сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) поручило комитету начальников штабов срочно задействовать резервные силы из-за мятежа в Нигере. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление главы комиссии сообщества Омара Алье Туре.

«Власть <...> поручает комитету начальников штабов немедленно активировать резервные силы», — сказал он.

Туре также добавил, что ЭКОВАС требует направить резервные силы для реабилитации конституционного порядка в охваченной госпереворотом стране.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. При этом Базума обратился за поддержкой к США на фоне отказа путчистов вернуть ему власть. В то же время страны ЭКОВАС выдвинули ультиматум мятежникам, пообещав начать военную интервенцию, если они не остановят переворот.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.