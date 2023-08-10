Российские туристы смогут отправиться в Китай по групповому безвизу

Туристы из России смогут со следующей недели поехать в Китай по групповому безвизовому механизму. Об этом заявил глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев, его слова приводятся на сайте министерства.

Директор департамента выразил уверенность, что группы российских туристов смогут посетить КНР на следующей неделе через новый безвизовый механизм.

«От китайской стороны мы получили подтверждение о том, что они готовы начать прием российских туристов», — добавил чиновник.

До этого посольство КНР в России сообщило, что российским туристам и некоторым другим категориям заявителей не нужно сдавать отпечатки пальцев для получения визы в Китай.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.