Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Премьер Израиля уверен, что Голанские высоты навсегда под контролем страны

Премьер Нетаньяху: Голанские высоты всегда будут под израильским суверенитетом

close
100%
Amir Cohen/Reuters

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время отпуска на Голанских высотах заявил, что этот регион навсегда останется под израильским контролем. Об этом говорится на сайте правительства страны.

«Приятно быть здесь, на солнышке, смотреть на прекрасное развитие Голанских высот, над которым мы все работаем, видеть наших солдат, угостивших меня чашечкой кофе, и знать, что мы ступаем по земле, которая навсегда останется под израильским суверенитетом», — сказал Нетаньяху.

До этого стало известно, что руководство Палестины отвергло предложения премьер-министра Израиля по «недопущению краха» автономии из-за ряда неприемлемых требований. Канцелярия Нетаньяху 9 июля направила ПНА предложение о «недопущении краха» Палестинской автономии. Израиль требует от Палестины прекратить действия против Тель-Авива на международной правовой и политической арене.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях