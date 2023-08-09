Премьер Израиля уверен, что Голанские высоты навсегда под контролем страны

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время отпуска на Голанских высотах заявил, что этот регион навсегда останется под израильским контролем. Об этом говорится на сайте правительства страны.

«Приятно быть здесь, на солнышке, смотреть на прекрасное развитие Голанских высот, над которым мы все работаем, видеть наших солдат, угостивших меня чашечкой кофе, и знать, что мы ступаем по земле, которая навсегда останется под израильским суверенитетом», — сказал Нетаньяху.

До этого стало известно, что руководство Палестины отвергло предложения премьер-министра Израиля по «недопущению краха» автономии из-за ряда неприемлемых требований. Канцелярия Нетаньяху 9 июля направила ПНА предложение о «недопущении краха» Палестинской автономии. Израиль требует от Палестины прекратить действия против Тель-Авива на международной правовой и политической арене.

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