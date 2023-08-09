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Верховная рада просит власти Запада не признавать предстоящие выборы в России

Верховная Рада призвала Запад не признавать грядущие выборы в новых регионах РФ

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РИА «Новости»

Верховная рада Украины попросила зарубежные правительства и международные организации не признавать легитимность грядущих выборов в новых регионах России — Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Рада обратилась к парламентам и правительствам иностранных государств, международных организаций относительно намерений РФ провести незаконные выборы на оккупированных территориях», — сообщил Железняк.

По его информации, «за» проголосовали 287 парламентариев.

В публикации отмечается, что кабмин просит западные власти «существенно усилить поддержку Украины и принять участие в осуществлении формулы мира украинского президента Владимира Зеленского. Помимо того, Верховная рада требует международные организации, наблюдающие за выборами, «игнорировать просьбы России принять участие» в избирательном процессе на вышеуказанных территориях.

В июле бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин говорил, что Украине может грозить гражданская война, если украинская власть решит в очередной раз продлить военное положение и не проводить президентские выборы в 2024 году.

Ранее СБУ обвинила в госизмене депутата Верховной рады.

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