В Белом доме заявили, что США приостановили помощь Нигеру

Американские войска остаются в Нигере, а программы помощи США этой стране поставлены на паузу. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга, сообщает ТАСС.

«Эта пауза все еще в силе. Изменений состава наших войск там не было, у нас все еще немного больше тысячи человек на нескольких базах. Они все еще там», — сказал Кирби.

До этого спецпосланник Евросоюза по Сахелю Эмануэла дель Ре заявила, что санкции против Нигера начинают действовать, так как там не хватает еды и медикаментов.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.