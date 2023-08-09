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Китай осудил визит экс-премьера Японии на Тайвань

МИД КНР осудил визит экс-премьера Японии Таро Асо на Тайвань

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Thomas Peter/Reuters

Официальный представитель МИД КНР опубликовал заявление, в котором говорится, что Китай решительно осуждает визит бывшего премьер-министра Японии Таро Асо на Тайвань, передает ТАСС.

«Китай предпринял серьезный демарш Японии с решительным осуждением посещения японским политиком тайваньского региона Китая», — заявил представитель МИД КНР.

Также он отметил, что недовольство вызвали и высказывания, которые сделал Таро Асо и которые, по мнению Китая, были направлены на нагнетание напряженности по обе стороны Тайваньского пролива.

Бывший премьер-министр и заместитель председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии Таро Асо с 7 по 9 августа находится на Тайване с визитом.

В августе прошлого года агентство Bloomberg писало, что парламент Японии намерен одобрить самое большое увеличение расходов на оборону страны со времен Второй мировой войны. Таким образом Токио станет одним из мировых лидеров по объему военных трат.

Ранее сообщалось, что РФ частично приостановит налоговые договоры с недружественными странами.

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