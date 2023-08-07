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Премьер-министр Нигера заявил, что в стране нет бойцов ЧВК «Вагнер»

Премьер Нигера Махамаду опроверг сведения о присутствии ЧВК «Вагнер» в стране

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Thierry Gouegnon/Reuters

Глава правительства Нигера Ухумуду Махамаду, находящийся в изгнании, опроверг сведения о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» могут находиться в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Махамаду саудовскому телеканалу «Аш-Шарк».

По словам премьер-министра, распространяемая рядом СМИ информация о том, что подразделения ЧВК «Вагнер» могут находиться в Нигере или в приграничных с ним районах Мали, не соответствуют действительности.

Махамаду отметил, что на этих территориях находятся отряды вооруженных исламистов, которых правительственные войска не смогли уничтожить за четыре года. Премьер подчеркнул, что из-за этого пересечение бойцами ЧВК «Вагнер» границы между Мали и Нигером невозможно.

Ранее сообщалось, что разведка Запада не выявила причастность России к дестабилизации Нигера. При этом западная разведка сообщила, что выявила якобы информационные кампании, совпавшие с мятежом, а также с проведением саммита «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.

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