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Совбез Турции собирается обсудить зерновую сделку

Эрдоган с совбезом Турции обсудит 9 августа поставки зерна и зерновой коридор

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Umit Bektas/Reuters

На заседании Совета национальной безопасности Турции, которое пройдет под председательством президента республики Тайипа Эрдогана 9 августа, будет обсуждаться тема поставок зерна и зернового коридора, передает ТАСС, ссылаясь на источник в канцелярии турецкого лидера.

«Будут обсуждаться борьба с терроризмом, ситуация на Украине, а также поставки зерна, которые прекратились с выходом России из зерновой сделки», — сказал собеседник агентства.

Ранее источник рассказал, что Анкара продолжает диалог с западными партнерами по возобновлению черноморской зерновой инициативы, параллельно межведомственный диалог ведется и с российской стороной.

7 августа в районе крупного турецкого порта Дериндже прогремел взрыв, пострадали, по разным данным, от десяти до 12 человек. Взрывная волна ощущалась в соседнем городе Гёльджук. В этот же день возгорание произошло на химическом заводе в городе Черкезкёй в провинции Текирдаг на северо-западе страны, пожарные пытаются локализовать площадь распространения огня. Подробнее о происшествиях — в материале «Газеты.Ru».

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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