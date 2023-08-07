Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Свыше 95% граждан ЦАР поддержали новую конституцию страны

Reuters: более 95% избирателей ЦАР проголосовали за новую конституцию страны

close
100%
Global Look Press

Свыше 95% избирателей Центрально-африканской республики (ЦАР), согласно предварительным результатам, поддержали принятие новой конституции государства, которая дает право президенту ЦАР Фостену-Арканжу Туадере возможность баллотироваться на третий срок. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Предварительные результаты референдума показали, что более 95% избирателей поддержали новую конституцию, позволяющую президенту Фостену-Арканжу Туадере баллотироваться на третий срок в 2025 году», — отмечается в публикации.

28 июля президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, выступая на пленарном заседании саммита Россия — Африка, который проходил в Санкт-Петербурге, обратил внимание на важную гуманитарную составляющую мероприятия.

Также в этот день президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка сообщил о сохранении высокого уровня взаимодействия между Российской Федерацией и Центрально-африканской Республикой (ЦАР).

Ранее в США и ЕС удивились позицией Африки в вопросе многополярного мира.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях