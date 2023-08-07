Свыше 95% граждан ЦАР поддержали новую конституцию страны

Свыше 95% избирателей Центрально-африканской республики (ЦАР), согласно предварительным результатам, поддержали принятие новой конституции государства, которая дает право президенту ЦАР Фостену-Арканжу Туадере возможность баллотироваться на третий срок. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Предварительные результаты референдума показали, что более 95% избирателей поддержали новую конституцию, позволяющую президенту Фостену-Арканжу Туадере баллотироваться на третий срок в 2025 году», — отмечается в публикации.

28 июля президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, выступая на пленарном заседании саммита Россия — Африка, который проходил в Санкт-Петербурге, обратил внимание на важную гуманитарную составляющую мероприятия.

Также в этот день президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка сообщил о сохранении высокого уровня взаимодействия между Российской Федерацией и Центрально-африканской Республикой (ЦАР).

Ранее в США и ЕС удивились позицией Африки в вопросе многополярного мира.