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Главы стран ЕС обсудили вступление Украины в Евросоюз

FT: стремление Киева вступить в ЕС ставит под вопрос будущее европейского проекта

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Global Look Press

Желание украинских властей вступить в Евросоюз потребует проведения реформ не только на Украине, но и в самом ЕС, в связи с чем в Брюсселе уже начались дискуссии о возможности преобразования сообщества. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что в конце июня в Брюсселе прошла встреча глав 10 крупнейших по численности населения стран ЕС, включая Францию, Германию, Польшу и Румынию, на которой обсуждался вопрос вступления Украины в Евросоюз. В ее рамках стало ясно, что Евросоюзу необходимо радикально трансформироваться, чтобы пойти на «историческое расширение». Лидеры стран ЕС договорились создать рабочую группу по данному вопросу.

Источник издания подчеркнул, что на встрече хотели понять, сможет ли ЕС добиться политической поддержки, чтобы идти вперед, а также услышать различные мнения.

FT подчеркнула, что сам факт прошедшей встречи говорит о серьезных дискуссиях относительно вступления Украины в ЕС, хотя ранее подобное казалось нереалистичным.

До этого президент Украины Владимир Зеленский на экстренном заседании в Закарпатской области с главами украинских дипмиссий заявил, что Киев намерен начать переговоры о будущем членстве Украины в Евросоюзе до конца года.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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