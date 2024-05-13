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В Московской области у подростка-зацепера сгорел половой орган из-за удара током

В Подмосковье подростка-зацепера ударило током в паховую область

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Телеграм канал «Baza»

В Московской области зацепер получил удар током в область паха, пытаясь снять видео для соцсетей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Пострадавшему парню 15 лет. Он забрался на крышу поезда, стоявшего на станции «Электроугли», и начал раскачивать токоприемник. Подросток не рассчитал силы и получил удар — судя по травмам, ток прошел через пах», — говорится в публикации.

После этого подросток упал с крыши поезда на рельсы, его успели вытащить на платформу очевидцы. Молодому человеку оказали первую помощь, сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации. По предварительным данным, зацепер собирался снять видеоролик — у него в кармане находилась колода золотых долларов.

До этого начальник департамента информатизации РЖД Кирилл Семион на конференции Data Fusion рассказал, что в компании разработали алгоритмы в беспилотных поездах для обнаружения зацеперов. По его словам, им пришлось создать систему, которая определяет девиантное поведение находящихся на платформе людей. Семион считает, что благодаря таким алгоритмам на железной дороге появятся не просто беспилотное ведение, а комплекс технологий, которые будут обеспечивать безопасность и диагностировать подвижной состав и пути.

Ранее появилось видео погони за зацепером, который проехался на «Сапсане» из Москвы в Петербург.

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