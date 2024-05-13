Россиянин из-за ошибки властей получил в наследство участок с государственной школой

Житель Тюменской области столкнулся с серьезной проблемой при оформлении наследства, полученного от бабушки, — на месте дома бабушки и ее участка оказалась государственная школа. Об этом сообщает издание NEFT.

Мужчина не смог вступить во владение участком в селе Криволукская, так как власти поменяли номера домов, не оповестив Росреестр и собственников. Ошибка вскрылась, когда мужчина вместе с сестрой пришли в Росреестр для завершения процедуры, но получили отказ.

«Изменения районная администрация провела без обращений в профильные ведомства, и теперь у всех жителей могут быть проблемы. Дядя же, несколько лет назад успевший оформить наследство, владеет 1/2 землей под школой», — рассказал тюменец, добавив, что в профильных ведомствах ему не смогли объяснить, как так получилось.

Мужчина обратился к юристам и написал запрос в Следственный комитет.

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