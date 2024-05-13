Участник СВО оказался в трудовом рабстве, согласившись уйти с неизвестными

Участник СВО оказался в трудовом рабстве в Подмосковье после того, как познакомился с неизвестными. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV».

По данным источника, командир потерял своего бойца в районе подмосковного Пушкино, он обратился к общественникам.

Выяснилось, что во время отпуска в Москве мужчина познакомился с неизвестными на Ленинградском вокзале, и они предложили военному выпить.

«Он согласился, а дальше уже ничего не помнит», – сообщается в публикации.

В результате мужчина оказался в микрорайоне Клязьма, где его насильно удерживали и заставляли работать. Только спустя некоторое время участнику СВО удалось связаться с командиром. Россиянин сообщил знакомому подробности о своем местонахождении.

Позже были проведены разыскные мероприятия, в рамках которых специалисты выехали на место и нашли россиянина. После этого он отправился домой.

Ранее россиянин с друзьями похитил знакомого, затолкал в багажник и избил на берегу реки.