Зеленский впервые посетит Испанию, чтобы подписать соглашение о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни отправится с визитом в Испанию, где стороны подпишут двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Об этом пишет El Pais со ссылкой на источники.

Как следует из текста, визит Зеленского в Мадрид ожидается «в ближайшие дни». Президент Украины и премьер-министр Испании Педро Санчес подпишут соглашение о гарантиях безопасности между сторонами в продолжение декларации G7, отмечается в материале.

Это будет первый двусторонний визит Зеленского в Испанию, уточняет El Pais.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита Инициативы трех морей («Триморья») встретился с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком и предложил ему начать работу над соглашением о гарантиях безопасности Киеву.

До этого заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сибига назвал шесть стран Евросоюза, которые не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Киева.

Ранее Украина анонсировала «ряд особенностей» в соглашении о безопасности с Испанией.