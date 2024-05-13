Baza сообщила о падении бомбы ФАБ-500 в поселке в Белгородской области

В Белгородской области упала 500-килограммовая авиационная бомба ФАБ-500, она не взорвалась, причины падения неизвестны. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Бомба упала 12 мая в районе дома на улице Вересковой в поселке Разумное. Местные жители сообщили о происшествии в экстренные службы. Тяжелая бомба зарылась в землю и не взорвалась.

Пострадавших, по данным Baza, нет. На опубликованной каналом фотографии видно воронку от боеприпаса возле дороги, в центре которой находится автомобиль.

Жителей близлежащих домов планируют эвакуировать. Уничтожение боеприпаса запланировано на 13 мая.

Официально о падении авиационной бомбы не сообщалось.

В апреле Минобороны РФ сообщало, что нештатный сход авиационного боеприпаса произошел 20 апреля при полете самолета Су-34 Воздушно-космических сил РФ над Белгородом. В результате инцидента повреждения получили жилые строения.

Ранее нештатный сход боеприпаса произошел в Воронежской области.