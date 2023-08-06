Алжир и Евросоюз выступили за восстановление президента Базума в Нигере

Министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф и руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель провели телефонный разговор, во время которого обсудили развитие ситуации в Нигере, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление алжирского МИД.

В документе говорится, что Аттаф и Боррель подчеркнули «необходимость совместной работы для оказания политического и дипломатического давления с целью обеспечения возвращения конституционного порядка в Республике Нигер посредством восстановления Мохамеда Базума на посту законно избранного президента».

Боррель рассказал Аттафе о мерах, которые предпринимаются Евросоюзом против исполнителей государственного переворота в Нигере. В свою очередь министр подтвердил убежденность Алжира в необходимости уделить внимание политическому и дипломатическому процессу, с учетом последствий применения силы для ситуации, которая может ухудшиться на местном и на региональном уровнях.

Алжир с Нигером имеют общую сухопутную границу протяженностью более 950 км.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олег Озеров заявил, что Россия считает любое вмешательство в дела Нигера контрпродуктивным.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты.

Глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.

Ранее премьер Нигера Махамаду заявил, что надеется на мирное решение конфликта с мятежниками.