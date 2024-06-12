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Блинкен раскрыл детали антироссийских санкций

Блинкен: Госдеп и Минфин вместе ввели санкции в отношении 300 лиц за помощь РФ

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Tobias Hase/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Госдеп и Минфин страны вместе ввели санкции в отношении 300 физических и юридических лиц за вероятную помощь России для ведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что санкции коснулись тех, кто оказывает помощь российским энергетическому, металлургическому и горнодобывающему секторам. Госсекретарь отметил, что под санкции попали китайские компании, которые, по его словам, поставляют России товар двойного назначения.

Также в Госдепе добавили, что под санкции попали компании из Белоруссии — «Технолит», «Завод СВТ», группа компаний БАЗ, «Беларусьрезинотехника». Кроме того, под санкции попали компании из Лихтенштейна, Кипра и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которые обвиняют в помощи в обходе санкций.

До этого сообщалось, что США на этой неделе расширят механизм вторичных санкций, которые применяются за связи компаний с российскими компаниями. Список организаций, за сотрудничество с которыми грозят ввести санкции, вырастет почти в четыре раза — до более 4,5 тыс. В данный момент он состоит из 1200 позиций.

Ранее сообщалось, что 12 июня администрация США объявит о новых санкциях против России.

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