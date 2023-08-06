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В Молдавии школьникам не расскажут о мире на первом уроке

Министр образования Молдавии предложил заменить урок мира 1 сентября на урок евроинтеграции

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Евгений Одиноков/РАИ «Новости»

Министр образования Молдавии Дан Перчун предложил заменить урок мира 1 сентября на урок евроинтеграции, сообщает РИА Новости.

«Мы провели встречу с нашими коллегами из управления общего образования, чтобы поработать над предложением по учебному проекту на 1 сентября. Выбранная тема - европейская интеграция Молдавии. Учитывая, что мы получили статус кандидата, у нас есть определенные ожидания в евроинтеграционных процессах, мы считаем целесообразным обратиться к этой теме 1 сентября», — заявил Перчун.

Он пообещал к середине августа подготовить план мероприятий для учебных заведений, посвященный европейской интеграции.

Ранее глава МИД Молдавии Попеску заявил, что не стоит ждать диалога о вступлении в ЕС в 2023 году.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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