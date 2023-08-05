В МИД РФ прокомментировали атаку на танкер в Керченском проливе

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает нападение ВСУ на гражданский танкер в Керченском проливе. Заявление опубликовано в официальном Telegram-канале официальной представительницы МИД РФ.

«Киевский режим, не встречая осуждения со стороны западных стран и международных организаций, активно применяет все новые террористические методы, на этот раз в акватории Черного моря», — заявила Захарова.

Она отметила, что атака на судно с нефтью грозила разливом нефти и масштабной экологической катастрофой. По ее словам, заявляя об ответственности СБУ за атаку на танкер, председатель СБУ Малюк выступил «со свойственной укронацистам бесчеловечностью».

По заявлению Захаровой, террористические атаки Киева не останутся без ответа, а их авторы понесут наказание.

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