Экс-премьера Пакистана доставят в суд на вертолете

Пакистанская полиция задержала бывшего премьер-министра государства, основателя оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имран Хана в городе Лахор и собирается отправить его в Исламабад, передает The Siasat Daily. Как заявили юристы политика, он будет переправлен в столицу государства с помощью вертолета.

«По словам юристов ДЗС, Хана доставят в Исламабад на вертолете. Министр информации провинции Пенджаба Амир Мир подтвердил, что полиция увозит бывшего премьера в столицу», — говорится в сообщении.

5 августа суд Исламабада заочно приговорил Имран Хана к трем годам лишения свободы по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахане. Впервые бывший премьер Пакистана был арестован силами национальной безопасности по подозрению в коррупции еще 9 мая. Его обвиняют в том, что он получал подарки от иностранных лидеров и заработал на этом около $630 тыс. Арест политика вызвал беспорядки и столкновения поддерживающих Хана с полицией. 12 мая его освободили под залог по решению Верховного суда. Однако различные суды немедленно возбудили против него обвинения по других делам. По информации местных СМИ, всего в отношении экс-премьера открыто более 150 различных разбирательств.

Ранее Имран Хан заявил, что его дом окружила полиция Пакистана.