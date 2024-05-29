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В Кишиневе начались задержания на акции по случаю визита госсекретаря США

В Кишиневе полиция задержала общественника на акции по случаю визита Блинкена

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В Кишиневе, куда прибывает государственный секретарь США Энтони Блинкен, проходит акция протеста. Об этом сообщает Telegram-канал KP.MD.

Отмечается, что представители общественности Гагаузии собрались у «ворот города». Они выступают против втягивания Молдовы в военный конфликт.

На месте акции присутствует несколько десятков сотрудников полиции.

Позднее в Telegram-канале сообщили о задержаниях участников акции. Правоохранители применили силу и задержали общественного деятеля из Гагаузии Михаила Влах.

До этого власти Молдавии ограничили использование воздушного пространства 29 мая из-за визита в страну Блинкена. В Молдавии представитель США намерен обсудить с президентом Майей Санду прогресс в интеграции страны в Евросоюз и вопросы энергетической безопасности.

Как сообщали в Государственном департаменте США, Блинкен также посетит Чехию с целью обсуждения энергетического сотрудничества, поддержки Украины и подготовки к предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне в июле.

Ранее участники «Би-2» стали гражданами Молдавии..

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