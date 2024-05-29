Экс-солистка «ВИА Гры» рассказала о свидании с экстрасенсом Гецати на воздушном шаре

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Ольга Меганская на шоу «Утро.ТНТ» рассказала о свидании с медиумом Константином Гецати на воздушном шаре.

«Свидание на шаре было самым запоминающимся в моей жизни. Вообще я очень боюсь высоты, поэтому, казалось бы, на шаре должно быть вовсе не круто, но это то, что будоражит. Я сначала боялась, как бы не выпасть. И это было идеальное преодоление себя. Это также способствует сближению», — подчеркнула Меганская.

При этом она уточнила, что второе свидание с экстрасенсом ничем запоминающимся не отличилось. По словам Меганской, они с медиумом пошли на рынок. Артистка считает, что такого рода свидание было у многих россиянок.

В марте состоялась премьера шоу «Невеста. Экстра любовь». Программа похожа по формату на передачу «Холостяк». В нем участник «Битвы экстрасенсов» Константин Гецати ищет себе невесту. Гецати предложил девушке дружбу после свидания на воздушном шаре и заявил, что сомневается в ее чувствах. Затем Меганская убежала с романтической встречи в слезах.

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