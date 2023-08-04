Посол Нигера заявила о продолжении подготовки к военной операции стран ЭКОВАС

Страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) продолжают подготовку к проведению военной операции в Нигере. Об этом в эфире телеканала France 24 заявила посол Нигера в Париже Айшату Булама Кане.

«Бенин, Кот-д'Ивуар и Сенегал будут рядом с Нигером в этой операции», — сказала она.

При этом дипломат указала, что еще не исчерпаны возможности для мирных переговоров с целью урегулирования ситуации в Нигере. По ее мнению, говорить о провале делегации ЭКОВАС нельзя, «контакты по-прежнему возможны».

«В состав этой делегации входят люди, пользующиеся в Нигере авторитетом, и сохраняются возможности для конфиденциальных переговоров для урегулирования кризиса», — добавила посол.

В пятницу комиссар Экономического сообщества стран Западной Африки по вопросам мира и безопасности Абдель-Фатау Мусах заявлял, что министры обороны государств объединения разработали план возможного военного вмешательства в Нигере, если мятежники не пойдут на отступление.

4 августа телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление министров обороны государств ЭКОВАС сообщал, что военное руководство Экономического сообщества стран Западной Африки отказалось от применения силы в отношении Нигера, где оппозиция захватила власть в ходе государственного переворота.

Ранее президента Нигера Базума и его жену задержала собственная охрана.