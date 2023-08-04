В Нигере закрыли отделения Центрального банка государств Западной Африки

Центральный банк государств Западной Африки объявил о закрытии своих отделений в Нигере до нового уведомления, передает ТАСС, ссылаясь на информационное агентство Ажанс де Пресс Сенегалез.

«В связи с наличием исключительных рисков для бесперебойной работы основные и вспомогательные отделения Центрального банка государств Западной Африки в Нигере останутся закрытыми вплоть до нового уведомления», — говорится в распоряжении финансового института.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

27 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума. Мятеж также осудили в США и Евросоюзе. В России призвали стороны конфликта к диалогу.

28 июля бывший глава президентской гвардии генерал Абдурахман Тчиани объявил себя главой Нацкомитета по спасению родины от лица военных, совершивших переворот.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.