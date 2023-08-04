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Путин наградил Кадырова за вклад в развитие строительной отрасли России

Кадыров сообщил, что Путин наградил его за вклад в развитие строительной отрасли

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что президент России Владимир Путин наградил его благодарственным письмом, — за вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли жилищно-коммунального хозяйства страны.

Как рассказал Кадыров, письмо передал ему в пятницу полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка, который прибыл в Чечню с рабочим визитом.

Глава Чечни поблагодарил Путина за высокую оценку его деятельности и добавил, что все достижения республики были бы невозможны без внимания и личной поддержки президента и федерального правительства.

«Несомненно, это заслуга всей команды, созданной Первым Президентом ЧР, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым, которая работает над развитием региона и повышением его благосостояния», — написал он.

10 июля президент России Владимир Путин наградил Хамзата Кадырова, племянника главы Чеченской республики орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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