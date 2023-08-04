На Украине оценили риски по снижению помощи от США

Власти Украины уверены в том, что внутри США существует консенсус по продолжению помощи Киеву, заявила украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова. Так в интервью The Washington Post она отреагировала на опрос CNN/ SSRS, согласно которому 51% американцев против дополнительного финансирования Украины.

«На самом деле мы с нетерпением ожидаем обсуждения дополнительного предложения [по поддержке Украины], и мы действительно надеемся, что конгресс поддержит его. У нас по-прежнему очень сильная двухпартийная поддержка. Я не вижу, чтобы эта поддержка уменьшалась», — отметила Маркарова.

Она добавила, что если смотреть на опрос The Reagan Institute, по которому 86% демократов и 71% республиканцев назвали «украинскую победу» в конфликте важным для США, то поддержка Украины лишь увеличивается. Маркарова подчеркнула, что приглашает всех критиков продолжения помощи Киеву, в том числе бывшего президента США Дональда Трампа, посетить страну.

«Президент [Украины Владимир Зеленский] очень четко выразился: мы приглашаем всех приехать на Украину <…> Мы будем рады приветствовать всех, кто захочет поехать на Украину, чтобы увидеть ее своими глазами», — заключила посол Украины.

Ранее на Западе обвинили Украину в хамстве.