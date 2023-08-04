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В Кремле заявили, что США должны выполнить обещанное России по зерновой сделке

Песков: Россия ждет от США выполнения обещаний, данных по зерновой сделке

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Khalil Hamra/AP

США должны не пообещать, а выполнить обязательства в части зерновой сделки, которая касается российского экспорта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон будет делать все необходимое для обеспечения экспорта продовольствия из РФ в случае возвращения России к зерновой сделке.

«Американцы, если хотят, должны поспособствовать тому, чтобы была выполнена причитающаяся России часть зерновой сделки. <…> Как только это будет сделано, незамедлительно эта сделка будет возобновлена», — сказал представитель Кремля на брифинге журналистам.

По его словам, американские власти должны не пообещать, что «они задумаются над этим, а выполнить».

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно обращал внимание на эту позицию. Песков также подчеркнул, что от США не требуется участие в обеспечение безопасности инициативы.

«Она обеспечивалась в рамках зерновой сделки, без американцев», — резюмировал он.

4 августа сенатор Константин Долгов заявил, что Россия не поверит пустым обещаниям США по зерновой сделке.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».

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