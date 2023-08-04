В Кремле прокомментировали позицию США по саммиту Россия — Африка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова о том, что США пытаются уменьшить значимость саммита Россия — Африка.

По мнению представителя Кремля, вряд ли стоит эмоционально реагировать на позицию США в данном вопросе. Песков отметил, что Африка является наиболее динамично развивающимся регионом, в связи с чем многие государства достаточно ревностно относятся к такой траектории.

«Это конкуренция. Большая ответственность и труд», — сказал представитель Кремля.

До этого дипломат Антонов заявил, что США из-за желания добиться стратегического поражения Российской Федерации, в том числе в экономике, пытаются уменьшить значимость саммита Россия — Африка. По словам посла, в США никак «не могут прийти в себя от мысли», что Россия объявила о готовности в ближайшие месяцы безвозмездно отправить нескольким странам Африки по 25–50 тысяч тонн зерна.

Второй саммит и Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка состоялись в Санкт-Петербурге 27–28 июля 2023 года.

4 августа пресс-служба Кремля опубликовала совместное заявление по итогам встречи между российским президентом Владимиром Путиным и лидерами Африканской мирной инициативы 28 июля в Санкт-Петербурге.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».