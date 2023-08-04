Делегация РФ заявила о непростой обстановке на конференции ДНЯО

Делегация России заявила, что обстановка на сессии конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) непростая, передает РИА Новости.

По словам источника в делегации, прийти к консенсусу к обзорной конференции в 2026 году будет крайне проблематично.

Работа первой сессии подготовительного комитета обзорной конференции по ДНЯО началась в Вене 31 июля. Мероприятие будет проходить до 11 августа.

Ранее в делегации заявили, что Россия желает понять, действительно ли США готовы к переговорам по соглашению, которое должно заменить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что власти страны готовы оперативно провести переговоры с Россией о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3.

До этого посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что отсутствие контактов с РФ по проблемам стратегической стабильности после истечения действия СНВ-3 не отвечает интересам самих США, Москва призывает начать обсуждение этой темы уже сейчас.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».