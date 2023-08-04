Лавров заявил, что Россия ценит любые усилия по достижению мира

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва ценит любые усилия по достижению справедливого и устойчивого мира. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Глава МИД отметил, что ни в одном конфликте не добиться справедливости, если не обеспечить соблюдение прав нацменьшинств. Он считает это «безальтернативным» для Украины, где русский язык всегда был родным для большинства населения.

По его словам, Запад направляет все силы на навязывание «Глобальному Югу» «мирной формулы» украинского президента Владимира Зеленского и требует вернуться к границам 1991 года, однако западные страны ничего не говорят о позиции Украины по взятию под контроль Крыма и Донбасса.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что встреча в Саудовской Аравии по «формуле мира» Зеленского является обманом.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.