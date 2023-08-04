В мирных инициативах по Украине игнорируется тема неонацистской угрозы со стороны Киева. Об этом говорится в комментарии главы МИД РФ Сергея Лаврова, опубликованном в журнале «Международная жизнь».

По словам министра, необходимость пресечь эти неонацистские угрозы очевидна.

«Однако в множащихся инициативах «по Украине» данная тема обходится молчанием. А поражение русскоязычных в правах продолжается полным ходом», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Лавров не оставил без внимания интерес Африки к пониманию природы кризиса на Украине. Он напомнил, что заинтересованность стран глобального Юга перспективами завершения конфликта проявилась в ходе многочисленных дискуссий и переговоров на втором саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

4 августа глава МИД России заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен представить формулу о положении русских на Украине. Министр обратил внимание, что РФ постоянно наблюдает новые усилия «подсветить» украинского лидера на международной арене.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».