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Лавров заявил, что в мирных инициативах игнорируют неонацистскую угрозу Украины

Лавров: тема неонацистской угрозы Киева игнорируется в мирных инициативах

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

В мирных инициативах по Украине игнорируется тема неонацистской угрозы со стороны Киева. Об этом говорится в комментарии главы МИД РФ Сергея Лаврова, опубликованном в журнале «Международная жизнь».

По словам министра, необходимость пресечь эти неонацистские угрозы очевидна.

«Однако в множащихся инициативах «по Украине» данная тема обходится молчанием. А поражение русскоязычных в правах продолжается полным ходом», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Лавров не оставил без внимания интерес Африки к пониманию природы кризиса на Украине. Он напомнил, что заинтересованность стран глобального Юга перспективами завершения конфликта проявилась в ходе многочисленных дискуссий и переговоров на втором саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

4 августа глава МИД России заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен представить формулу о положении русских на Украине. Министр обратил внимание, что РФ постоянно наблюдает новые усилия «подсветить» украинского лидера на международной арене.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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