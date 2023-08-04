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В Латвии русские просят президента взять на контроль дело бывшего депутата-русофоба

Sputnik Латвия: экс-депутату грозит штраф за оскорбление русского соседа

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Global Look Press

Экс-депутату латвийского сейма (парламента) Рейнису Знотиньшу грозит штраф за оскорбление русского соседа и угрозу выгнать его из страны, сообщает Sputnik Латвия.

«Государство — это я. Ты ватник. Вас всех вышлют из страны. Русский язык надо запретить», — заявил Знотиньш на видео, которое разошлось в соцсетях.

При этом позднее экс-депутат от партии консерваторов утверждал, что сосед якобы схватил его за горло и начал душить. На самом деле, сосед Знотиньша разговаривал с бывшим депутатом спокойно, не провоцировал на конфликт — тем более, что диалог шел исключительно на латвийском языке.

Сосед депутата в ходе драки, которая началась после серии оскорблений со стороны Знотиньша, получил небольшую травму головы.

Активист Ольга Петкевич обратилась к президенту Латвии Эдгарсу Ринкевичсу, потребовав взять под личный контроль это дело.

Ранее Госдума приняла проект обращения, в котором осуждается репрессивная политика руководства Эстонии, Латвии и Литвы в отношении русскоязычных граждан.

Ранее Россия потребовала прекратить дискриминацию русского и русскоязычного населения в Европе.

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