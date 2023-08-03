Трамп прибыл в Вашингтон

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл на суд в Вашингтон, сообщает РИА Новости.

Трампа сопровождал большой кортеж — бывший лидер США прибыл к зданию вашингтонского суда и повторил, что не признает предъявленных ему обвинений.

6 июля сообщалось, что ФБР запросило разрешение на обыск поместья бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго летом 2022 года, в частности, из-за действий личного помощника политика Уолта Наута. По информации ведомства, за несколько дней до визита американских следователей из Минюста, он вывез из дома десятки коробок, предположительно, с секретными документами.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что готов к аресту по обвинениям в штурме Капитолия.

Американский минюст предъявил Трампу обвинения по трем пунктам в деле о штурме Капитолия. До этого экс-президент заявил, что американский Минюст дал ему четыре дня на дачу показаний по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.