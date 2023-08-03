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В ЦИК констатировали деградацию избирательной системы на Западе

Глава ЦИК Памфилова заявила, что избирательная система на Западе деградирует

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Западная избирательная система, которая длительное время преподносилась как эталонная со стороны различных псевдо-экспертов, деградирует, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова, передает РИА Новости. По ее словам, Запад достаточно давно сталкивается с подобными негативными изменениями.

«Мы много лет работаем в условиях бесконечных ddos-атак, хакерских атак, бесконечных провокаций, навязанных шаблонов с подачи Запада. «Прикормленные» эксперты много лет пытались внедрить, что у них там на Западе выборы замечательные, а в России только фальсификация», — отметила Памфилова на форуме «Организация обучения и наставничество в избирательном процессе «Время выбора» в Пятигорске.

Она добавила, что проблемы с избирательным процессом, к примеру, наблюдаются в США. Памфилова подчеркнула, что только в семи американских штатах из 50 есть институт наблюдения за голосованием.

Ранее в ЦИК обвинили Запад в попытке сорвать выборы президента России.

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