В Бразилии заявили, что время конкретных предложений по конфликту на Украине еще не пришло

Специальный представитель президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим заявил, что власти страны ведут работу над созданием условий для мирного урегулирования украинского конфликта, однако время для конкретных предложений еще не пришло. Об этом Аморим сообщил в беседе с ТАСС.

По его словам, Бразилия хочет инициировать максимально широкий диалог по конфликту на Украине. Аморим подчеркнул, что к этому предложению отмечается растущий интерес.

Однако, как считает Аморим, время для конкретных предложений по урегулированию конфликта еще не наступило. Выступать с конкретными предложениями, подчеркнул спецпредставитель, следует лишь тогда, когда создадутся реальные условия для начала переговорного процесса. В данный момент работа идет над созданием «благоприятной атмосферы».

Аморим выразил мнение, что тема урегулирования наверняка будет обсуждаться Бразилией и Россией на полях предстоящего саммита БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа. Он также допустил возможность своих повторных поездок в Москву и в Киев для консультаций. Решение об этом может принять президент Луис Инасиу Лула да Силва.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии Лула да Силва считает, что мира на Украине переговорами пока не достичь.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.