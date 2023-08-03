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100 тыс. украинских беженцев могут покинуть Британию после окончания их виз в 2025 году

Daily Telegraph: 100 тыс. украинских беженцев придется покинуть Британию

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Henry Nicholls/Reuters

Члена парламента Великобритании и бывший министр юстиции Великобритании Роберт Бакленд заявил, что около 100 тыс. украинских беженцев, сейчас находящихся в стране, после истечения срока их виз в 2025 году могут быть вынуждены покинуть британскую территорию. Об этом сообщает газета Daily Telegraph.

В связи с этим парламентарий посетовал на отсутствие ясности и возможность планировать свое будущее у проживающих в Великобритании украинцев.

Бакленд призвал британское правительство предоставить беженцам с Украины более постоянный статус и для этого предложил провести уже в этом году всю необходимую подготовительную работу.

Газета напомнила, что после начала конфликта в Великобританию прибыли 182 тыс. граждан Украины, причем, большая часть — за последние полгода. Поэтому в 2025 году у приблизительно 100 тыс. украинцев закончится срок действия трехлетней въездной визы и им придется покинуть страну.

Ранее сообщалось, что полиция ФРГ вынуждена несколько раз за день приезжать для наведения порядка в общежития, где проживают украинские беженцы.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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