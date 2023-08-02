Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время открытого диалога «Элементы социальной инженерии» в мастерской управления «Сенеж» заявил журналистам, что на Западе СМИ подвержены военной цензуре в соответствии с развязанной против РФ «той самой войной». Об этом сообщает РИА Новости.

«Там очень много серьезных СМИ, очень много талантливых журналистов, умных, профессиональных. Но сейчас, поскольку они все развязали против нас ту самую войну, о которой мы с вами уже говорили, они живут в состоянии абсолютной военной цензуры», — сказал представитель Кремля.

До этого телеканал CNN, ссылаясь на доклад судебного комитета палаты представителей США, сообщал, что Федеральное бюро расследований США и Служба безопасности Украины занимались борьбой с пророссийскими аккаунтами в социальных сетях. В докладе ФБР обвиняется в том, что оно не проверяло должным образом учетные записи в социальных сетях, которые СБУ пометило как распространяющие «российскую дезинформацию».

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».