Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Песков заявил, что на Западе есть военная цензура

Песков: западные СМИ живут в состоянии военной цензуры

close
100%
Михаил Метцель/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время открытого диалога «Элементы социальной инженерии» в мастерской управления «Сенеж» заявил журналистам, что на Западе СМИ подвержены военной цензуре в соответствии с развязанной против РФ «той самой войной». Об этом сообщает РИА Новости.

«Там очень много серьезных СМИ, очень много талантливых журналистов, умных, профессиональных. Но сейчас, поскольку они все развязали против нас ту самую войну, о которой мы с вами уже говорили, они живут в состоянии абсолютной военной цензуры», — сказал представитель Кремля.

До этого телеканал CNN, ссылаясь на доклад судебного комитета палаты представителей США, сообщал, что Федеральное бюро расследований США и Служба безопасности Украины занимались борьбой с пророссийскими аккаунтами в социальных сетях. В докладе ФБР обвиняется в том, что оно не проверяло должным образом учетные записи в социальных сетях, которые СБУ пометило как распространяющие «российскую дезинформацию».

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях