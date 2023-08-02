Винокур спародировал Байдена, получив награду от Путина

Российский юморист Владимир Винокур на вручении государственной награды в Кремле от президента России Владимир Путина вспомнил «некоторых руководителей государств, которые не могут подняться по трапу», намекая на президента США Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

Винокур, получив орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, отметил, что Путин физически развит и спортивен.

«Я радовался — видел вас на коне и как вы поднимаетесь по трапу самолета, потому что есть некоторые руководители государств, которые и по трапу не могут взобраться и поздороваться не знают с кем, а вы всех узнали», — сказал Винокур, изобразив, как Байден оглядывается в поисках человека, с которым нужно поздороваться.

Винокур во время своей речи также пожелал Путину жить долго.

«И желаю всем нам самого главного – мира в нашем доме», — заключил юморист.

В июне стало известно, что президент России Владимир Путин наградил артиста Владимира Винокура орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Отмечалось, что Винокур получает награду за большой вклад в развитие культуры.

Ранее Винокур заявил, что внук называет его исключительно Вовой.